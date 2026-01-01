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Наушники Hi-Fi

SHP8900/00

Превосходная четкость звучания

Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают лучшую четкость звучания и большой частотный отклик

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Hi-Fi

Превосходная четкость звучания

  • Повышенная четкость звука

Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

Уникальный съемный механизм блокирования кабелей

Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.

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Технические характеристики

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