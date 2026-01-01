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Больше не доступен
SHQ1000/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из водостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта
ActionFit
Оранжевый с белым
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
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