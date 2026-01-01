Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.