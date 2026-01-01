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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Снимок одного продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники-вкладыши

SHQ1000/10

Подходят для занятий спортом

Созданы из водостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

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Регулируемое крепление

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с белым

Непроницаемые для пота

Непроницаемые для пота

Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

Технические характеристики

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