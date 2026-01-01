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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ2300LF/00

Максимальная свобода и безграничные возможности

Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2300 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!

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Надежная посадка и легкая конструкция

Максимальная свобода и безграничные возможности

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Технические характеристики

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