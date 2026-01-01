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Больше не доступен
SHQ2300LF/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2300 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
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