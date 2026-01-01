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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ2300PK/00

Доступные варианты

Желтый лайм и белый
Желтый лайм и белый
Розовый
Розовый

Максимальная свобода и безграничные возможности

Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2300 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!

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Надежная посадка и легкая конструкция

Максимальная свобода и безграничные возможности

  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*

Легкая конструкция (4,3 г) для максимального комфорта*

Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Технические характеристики

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