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Больше не доступен
SHQ2300PK/00
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Максимальная свобода и безграничные возможности
Уникальный фиксатор наушников Actionfit SHQ2300 обеспечивает надежную посадку: наушники не спадают даже при самых интенсивных занятиях. Сосредоточьтесь на тренировке и добивайтесь высоких результатов!
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 4,3 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
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