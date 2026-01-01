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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ2400CL/00

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.

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Спортивные наушники-вкладыши

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

  • Идеально для использования в помещении

  • Защита от воды и пота

  • Вкладыши

Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

Фиксатор обеспечивает более надежную посадку

Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.

Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

Технические характеристики

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