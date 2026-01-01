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Больше не доступен
SHQ2400CL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit DigDeep плотно прилегают к ушам, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Уникальный фиксатор повышает надежность посадки и позволяет наслаждаться музыкой, не отвлекаясь от тренировок.
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
Вкладыши
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Забудьте о выпадающих наушниках: прорезиненный фиксатор обеспечивает надежную посадку.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
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