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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники с креплением

SHQ3200PP/10

Подходят для занятий спортом

Легкие, устойчивые к поту наушники SHQ3200 с запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. В неощутимых наушниках с чудесным звуком вам не захочется останавливаться.

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Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Заушное крепление

  • Фиолетовый

Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

Прекрасное звучание благодаря 9-мм излучателям

Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.

Технические характеристики

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