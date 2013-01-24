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    ActionFit

    Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ3305WS/00
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    Общая оценка / 5
    • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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      ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

      SHQ3305WS/00
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      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная свобода и безграничные возможности

        Надежная посадка и легкая конструкция

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Заушное крепление
        Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

        Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

        Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

        Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

        Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

        Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

        3 размера насадок для удобной посадки

        3 размера насадок для удобной посадки

        Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

        Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16  Ом
          Чувствительность
          107  дБ
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип магнита
          Неодимовый
          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          6–24 000  Гц

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Аксессуары

          Размещение кабелей
          Кабельный зажим
          Чехол для хранения
          Да

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 25970 70023 8
          Глубина
          2,5  см
          Вес брутто
          0,0563  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,0231  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,0332  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,1999  кг
          GTIN
          2 69 25970 70023 2
          высота
          10,5  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,0693  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,1306  кг
          ширина
          8,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,8822  кг
          GTIN
          1 69 25970 70023 5
          высота
          24,8  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,5544  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,3278  кг
          ширина
          18,1  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,8  см
          высота
          8  см
          Вес
          0,0231  кг
          ширина
          3  см

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