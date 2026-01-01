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Больше не доступен
SHQ3305WS/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3305 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Заушное крепление
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.
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