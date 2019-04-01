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Больше не доступен
SHQ3400CL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
вкладыш с креплением-крючком
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Volk2503
01/04/2019
Україна
Дуже сподобались і легкі у користуванні!
Відповідають своїй ціні, купував на подарунок, дуже сподобались, використовуються кожен день.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3400CL Спортивні навушники