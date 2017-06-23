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  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники

SHQ3400LF/00

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
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Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.
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Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

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  • Идеально для использования в помещении

  • Защита от воды и пота

  • вкладыш с креплением-крючком

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

23/06/2017

Україна

Україна

Стоит своих денег

Получил всё в оригинальной компактной упаковке, с наклейками для индикации возможного вскрытия. Внутри, на пластиковой подложке с пимпочками были вставлены сменные амбушюры (большие и маленькие), средние были на наушниках. Зафиксировать наушники оказалось довольно просто и удобно, быстро привык и на ушах почти не чувствуются.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ3400LF Спортивные наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ3400LF Спортивные наушники

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