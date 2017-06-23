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Больше не доступен
SHQ3400LF/00
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
вкладыш с креплением-крючком
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Arevaldi
23/06/2017
Україна
Стоит своих денег
Получил всё в оригинальной компактной упаковке, с наклейками для индикации возможного вскрытия. Внутри, на пластиковой подложке с пимпочками были вставлены сменные амбушюры (большие и маленькие), средние были на наушниках. Зафиксировать наушники оказалось довольно просто и удобно, быстро привык и на ушах почти не чувствуются.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3400LF Спортивные наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3400LF Спортивные наушники