  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

ActionFit

Спортивные наушники с микрофоном

SHQ3405BL/00
Общая оценка / 5
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
    -{discount-value}

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ3405BL/00
    Общая оценка / 5

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Спортивные наушники

      Добавление аксессуаров

      ActionFit

      ActionFit

      Спортивные наушники с микрофоном

      Итого:

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

      • Идеально для использования в помещении
      • Защита от воды и пота
      • вкладыш с креплением-крючком
      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

      Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

      8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

      Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением (с защитой IPX2) позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

      Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

      Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

      Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

      Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

      Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

      Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.

      Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

      Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

      Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        107  дБ
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип магнита
        Неодимовый
        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        6–24 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Размещение кабелей
        Кабельный зажим
        Чехол для хранения
        Да
        Насадки
        3 размера: S, M, L

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,2  кг
        Вес брутто
        0,441  фунта
        GTIN
        2 69 25970 70979 2
        высота
        4,1  (дюймы)
        высота
        10,5  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,0693  кг
        Вес нетто
        0,153  фунта
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,1307  кг
        Вес упаковки
        0,288  фунта
        ширина
        3,2  (дюймы)
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,882  кг
        Вес брутто
        4,149  фунта
        GTIN
        1 69 25970 70979 5
        высота
        9,8  (дюймы)
        высота
        24,8  см
        Длина
        15  (дюймы)
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,5544  кг
        Вес нетто
        1,222  фунта
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,3276  кг
        Вес упаковки
        2,927  фунта
        ширина
        7,1  (дюймы)
        ширина
        18,1  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Глубина
        1  (дюймы)
        EAN
        69 25970 70979 8
        Вес брутто
        0,0563  кг
        Вес брутто
        0,124  фунта
        высота
        17,5  см
        высота
        6,9  (дюймы)
        Вес нетто
        0,051  фунта
        Вес нетто
        0,0231  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,073  фунта
        Вес упаковки
        0,0332  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        3,7  (дюймы)
        ширина
        9,5  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.