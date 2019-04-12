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Больше не доступен
SHQ3405BL/00
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
вкладыш с креплением-крючком
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Smereka
12/04/2019
Україна
Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!
Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном