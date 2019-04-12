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  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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Больше не доступен

ActionFitСпортивные наушники с микрофоном

SHQ3405BL/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
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Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.
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Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

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  • Идеально для использования в помещении

  • Защита от воды и пота

  • вкладыш с креплением-крючком

3 размера насадок для удобной посадки

3 размера насадок для удобной посадки

Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Надійні, зручні, міцні. Рекомендую!

Найбільша перевага - форма ракушки. "Ріжки" мені не підійшли за розміром, а ракушки - як рідні. В наборі - три пари гумових насадок різного розміру. "Вкладиші" для мене завеликі, а тут є можливість взяти меншу пару. Достатня гучність звуку. Провід добре закріплений всередині "раковини", запобігаючи вириванню. Гумові фіксатори дозволяють підігнати розмір навушників, якщо вони завеликі. Гарно тримаються, не випадають. Хороший матеріал, навушники пережили свою першу зиму і провід не потріскався від зміни температур. Провід гнучкий, а не "дубовий". Є защіпка для кріплення на одяг. Мікрофон з багатофункціональною кнопкою. Шкода тільки, що в одному кольорі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ActionFit SHQ3405BL Спортивні навушники з мікрофоном

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