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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Спортивные наушники с шейным ободом

SHQ4200/10

Подходят для занятий спортом

Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы мотивируют вас заниматься еще усиленнее.

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Легкие и гибкие для плотной посадки

Подходят для занятий спортом

  • ActionFit

  • Оранжевый с серым

Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

Технические характеристики

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