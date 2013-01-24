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    ActionFit

    Спортивные наушники

    SHQ4300LF/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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      ActionFit Спортивные наушники

      SHQ4300LF/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Наушники Actionfit SHQ4300 выполнены из сверхлегкой, гибкой резины, которая не боится влаги. Эта модель обеспечивает идеальную посадку — вам не захочется снимать их даже после занятий спортом. Мощные, насыщенные басы зададут темп любой тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      ActionFit Спортивные наушники

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Наушники Actionfit SHQ4300 выполнены из сверхлегкой, гибкой резины, которая не боится влаги. Эта модель обеспечивает идеальную посадку — вам не захочется снимать их даже после занятий спортом. Мощные, насыщенные басы зададут темп любой тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Наушники Actionfit SHQ4300 выполнены из сверхлегкой, гибкой резины, которая не боится влаги. Эта модель обеспечивает идеальную посадку — вам не захочется снимать их даже после занятий спортом. Мощные, насыщенные басы зададут темп любой тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ActionFit Спортивные наушники

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Наушники Actionfit SHQ4300 выполнены из сверхлегкой, гибкой резины, которая не боится влаги. Эта модель обеспечивает идеальную посадку — вам не захочется снимать их даже после занятий спортом. Мощные, насыщенные басы зададут темп любой тренировки. Узнать обо всех преимуществах

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        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная свобода и безграничные возможности

        Надежная посадка и легкая конструкция

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Шейный обод
        Легкая конструкция (11,4 г) для максимального комфорта*

        Легкая конструкция (11,4 г) для максимального комфорта*

        Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 11,4 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        Гибкий шейный обод подстраивается под размер головы для идеальной посадки

        Гибкий шейный обод подстраивается под размер головы для идеальной посадки

        Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и эластичный резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

        3 размера насадок для удобной посадки

        3 размера насадок для удобной посадки

        Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

        Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          5–24 000  Гц

        • Дизайн

          цвет
          Желтый лайм и белый

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        Eco passport

        Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

        • Упаковка
          Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

          • Картон: 0,00  г
          • Пластик: 39,00  г
          • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

        • Утилизация
          Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

          • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
          • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
          • Переработанный пластик: 0  %

        • Вещества
          В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

          • Не содержат ПВХ: Да
          • Бромированные огнестойкие добавки отсутствуют: Да
          • Не содержит ртуть: Да

        • Вес
          Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

          • Вес продукта: 29,90  г
          • Вес аксессуаров: 0,00  г

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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