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Больше не доступен
SHQ4300LF/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Наушники Actionfit SHQ4300 выполнены из сверхлегкой, гибкой резины, которая не боится влаги. Эта модель обеспечивает идеальную посадку — вам не захочется снимать их даже после занятий спортом. Мощные, насыщенные басы зададут темп любой тренировки.
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
Шейный обод
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 11,4 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
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