Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.