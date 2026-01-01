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Больше не доступен
SHQ4400CL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки.
Идеально для использования в помещении
Защита от воды и пота
Шейный обод
Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и саморегулирующийся резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
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