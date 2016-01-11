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ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
Спортивные наушники
Итого:
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и саморегулирующийся резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.
Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Наушники ActionFit с шейным ободом весят всего 11,4 грамма — они очень легкие и комфортные при носке. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и мотивирует на тренировку.
Аксессуары
Подключения
Звук
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