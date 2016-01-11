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    Спортивные наушники

    SHQ4400CL/00
    Общая оценка / 5
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      Спортивные наушники

      SHQ4400CL/00
      Общая оценка / 5

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Спортивные наушники

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Спортивные наушники

      ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах

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        Спортивные наушники

        Спортивные наушники

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        Итого:

        ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

        Спортивные наушники с шейным ободом

        • Идеально для использования в помещении
        • Защита от воды и пота
        • Шейный обод
        3 размера насадок для удобной посадки

        3 размера насадок для удобной посадки

        Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

        Саморегулирующийся гибкий обод для идеальной посадки

        Саморегулирующийся гибкий обод для идеальной посадки

        Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и саморегулирующийся резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

        Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

        Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

        Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

        Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

        Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

        Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 11,4 г

        Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 11,4 г

        Наушники ActionFit с шейным ободом весят всего 11,4 грамма — они очень легкие и комфортные при носке. В действительности во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и мотивирует на тренировку.

        • Аксессуары

          Насадки
          3 размера: S, M, L
          Чехол для хранения
          Да

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          16  Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          5–24 000  Гц

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