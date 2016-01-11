ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки. Узнать обо всех преимуществах