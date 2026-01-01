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Больше не доступен

Спортивные наушники

SHQ4400CL/00

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Спортивные наушники Philips Actionfit GoLong созданы для максимальной эффективности. Они обладают легкой как перышко, гибкой конструкцией и обеспечивают воспроизведение глубоких басов — у этой модели настолько удобная посадка и превосходное звучание, что вам не захочется снимать наушники после тренировки.

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Спортивные наушники с шейным ободом

ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

  • Идеально для использования в помещении

  • Защита от воды и пота

  • Шейный обод

Саморегулирующийся гибкий обод для идеальной посадки

Саморегулирующийся гибкий обод для идеальной посадки

Шейный обод изготовлен из гибкой пружинной проволоки, которая обеспечивает оптимальное прилегание и комфортную посадку наушников Actionfit. Легкие прорезиненные крепления-крючки и саморегулирующийся резиновый шейный обод обеспечивают надежное положение наушников на протяжении всей тренировки.

Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

Технические характеристики

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