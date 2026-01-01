Съемные, моющиеся амбушюры для сухости и комфорта

Не бойтесь выложиться на все сто — наушники ActionFit SHQ5200 оснащены уникальными амбушюрами, которые покрыты влагонепроницаемым материалом, чтобы во время тренировки вам было комфортно. После нескольких применений просто снимите амбушюры, чтобы их промыть, и они снова как новые.