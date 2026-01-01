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Больше не доступен
SHQ5200/10
Подходят для занятий спортом
Эти прочные, удобные и ультралегкие наушники ActionFit SHQ5200 подойдут любителям активных тренировок. 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами воспроизводят мощные басы, а акустическая конструкция открытого типа и удобные съемные амбушюры обеспечивают комфорт и удобство.
ActionFit
Накладные
Оранжевый с черным
Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм неодимовыми излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Наушники ActionFit зададут ритм вашей тренировки и помогут достигнуть поставленной цели. Ощутите чистое звучание музыки, чем бы вы ни занимались и где бы вы ни находились.
Наушники ActionFit оборудованы удобным оголовьем с эргономичными чашками. Эта аккуратная конструкция прошла строгое тестирование на оптимальную посадку и комфорт независимо от размера и формы уха пользователя.
Не бойтесь выложиться на все сто — наушники ActionFit SHQ5200 оснащены уникальными амбушюрами, которые покрыты влагонепроницаемым материалом, чтобы во время тренировки вам было комфортно. После нескольких применений просто снимите амбушюры, чтобы их промыть, и они снова как новые.
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