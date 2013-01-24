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Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах
Спортивные наушники Bluetooth®
Цена магазина Philips
Итого:
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.
Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.
13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.
Подключения
Питание
Звук
Комфорт
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Дизайн
Габариты изделия