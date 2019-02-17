Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHQ6500BL/00
Идеально для использования на улице
Bluetooth®
Защита от воды и пота
Наушник-вкладыш
Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.
Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.
Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.
2.7
из 5
3
Отзывы
vodnik1202
17/02/2019
Україна
Удобные, практичные, надежные.
В общем понравились. Удобно пользоваться при занятии физическими упражнениями, даже в автомобиле отвечать на звонки. Единственное, не подключаются к ноутбуку. Регистрируются но не подключаются. Требует установки драйвера но не поиск в сети, не на официальном сайте не увенчался успехом
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
snenko
25/04/2023
Україна
Очень хорошие наушники если бы не ломались
удобные. мне нравится как они крепятся в ушах. Я немог нарадываться и был щаслив. Через три месяца начали облазить, провода оголяться там где отражательная полоска. Через пол года начала глючить электроника. Потом вообще беда - увидел что подплавились у розьема зарядки. Концепция таких наушников мне больше всего нравится. У меня до этого были проводные из этой серии, две пары: одни потерял, вторые случайно разрезал дверью. Но если бы они не разлазились(сделать может, немного масивнее).
Плюсы
Безумно удобные и продуманые - я их обожаю
Минусы
Они разваливаются от использования уже в период 3-6 месяцев
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
AntonKucher80
01/02/2019
Україна
Этот продукт не качественный
Подарили эти наушники на день рождение, обрадовался. Позанимался активними видами спорта в них 6 месяцев, вышел из строя разъём для зарядки, начали отлетать амбушюры, что в конечном итоге привело к их потере. Обратился в сервис, разъём не сделали, амбюшуры отдельно Philips не поставляет. Выкинул.
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®
Фактические данные могут отличаться от заявленных