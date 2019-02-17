КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
  • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

Больше не доступен

Спортивные наушники Bluetooth®

SHQ6500BL/00

2.7
| (3) Отзывы
Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались.
Посмотреть все преимущества

Беспроводная спортивная гарнитура с вкладышами

Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

  • Идеально для использования на улице

  • Bluetooth®

  • Защита от воды и пота

  • Наушник-вкладыш

Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

Нескользящие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников.

Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

2.7

из 5

3

Отзывы

4
3

17/02/2019

Україна

Україна

Удобные, практичные, надежные.

В общем понравились. Удобно пользоваться при занятии физическими упражнениями, даже в автомобиле отвечать на звонки. Единственное, не подключаются к ноутбуку. Регистрируются но не подключаются. Требует установки драйвера но не поиск в сети, не на официальном сайте не увенчался успехом

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

25/04/2023

Україна

Україна

Очень хорошие наушники если бы не ломались

удобные. мне нравится как они крепятся в ушах. Я немог нарадываться и был щаслив. Через три месяца начали облазить, провода оголяться там где отражательная полоска. Через пол года начала глючить электроника. Потом вообще беда - увидел что подплавились у розьема зарядки. Концепция таких наушников мне больше всего нравится. У меня до этого были проводные из этой серии, две пары: одни потерял, вторые случайно разрезал дверью. Но если бы они не разлазились(сделать может, немного масивнее).

Плюсы

Безумно удобные и продуманые - я их обожаю

Минусы

Они разваливаются от использования уже в период 3-6 месяцев

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

01/02/2019

Україна

Україна

Этот продукт не качественный

Подарили эти наушники на день рождение, обрадовался. Позанимался активними видами спорта в них 6 месяцев, вышел из строя разъём для зарядки, начали отлетать амбушюры, что в конечном итоге привело к их потере. Обратился в сервис, разъём не сделали, амбюшуры отдельно Philips не поставляет. Выкинул.

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

Этот отзыв про SHQ6500BL Спортивные наушники Bluetooth®

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Фактические данные могут отличаться от заявленных