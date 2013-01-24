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    Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ6500BL/00
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
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      Спортивные наушники Bluetooth®

      SHQ6500BL/00
      Общая оценка / 5

      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Спортивные наушники Bluetooth®

      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Спортивные наушники Bluetooth®

      Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

      Беспроводные спортивные наушники Philips Actionfit RunFree дарят свободу движений и дают новый заряд энергии для тренировок. Надежная посадка, водонепроницаемость и воспроизведение мощных басов — чтобы вы никогда не сдавались. Узнать обо всех преимуществах

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        Спортивные наушники Bluetooth®

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная конструкция: ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

        Беспроводная спортивная гарнитура с вкладышами

        • Идеально для использования на улице
        • Bluetooth®
        • Защита от воды и пота
        • Наушник-вкладыш

        Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки в целях безопасности

        Наслаждайтесь качественным звучанием, оставаясь в курсе происходящего. Акустическое оформление открытого типа позволяет безопасно тренироваться на улице.

        Нескользящие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников.

        Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

        Беспроводное подключение по Bluetooth для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Технология Bluetooth обеспечивает удобное беспроводное прослушивание.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

        Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе во время тренировок.

        Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

        13,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Идеальный вариант для любых тренировок с защитой от пота по стандарту IPX2

        Не бойтесь вспотеть. С защитой от влаги по стандарту IPX2 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

        Управляйте воспроизведением и принимайте вызовы, не отрываясь от тренировки

        Оставайтесь на связи: встроенный микрофон и кнопки управления воспроизведением позволяют легко принимать вызовы и переключать композиции во время тренировки.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Вес батареи
          2,5 г
          Время воспроизведения музыки
          4,5*  ч
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          55 ч*
          Время разговора
          4,5 ч*

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Чувствительность
          107 дБ
          Диаметр излучателя
          13,6 мм
          Звуковая катушка
          Медь
          Улучшение звука
          • Эхоконтроль
          • Шумоподавление
          Акустическая система
          • Полузакрытая
          • Закрытая
          Диапазон частот
          15 - 22 000  Гц
          Тип
          динамический

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • Переключение между разговором и музыкой
          • удержание вызова
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Краткое руководство пользователя
          Кабель USB
          Комплект для зарядки
          Фиксатор посадки
          2 пары

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,278  кг
          GTIN
          1 69 25970 71012 8
          высота
          13,3  см
          Длина
          19  см
          Вес нетто
          0,09  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,188  кг
          ширина
          11  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3  см
          EAN
          69 25970 71012 1
          Вес брутто
          0,066  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,03  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,036  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Дизайн

          цвет
          Светло-зеленый и черный

        • Габариты изделия

          Глубина
          4  см
          высота
          2  см
          Вес
          0,014  кг
          ширина
          10  см

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