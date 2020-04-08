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Больше не доступен
12 видов кофе
Система Latteduo
PianoBlack
Регулируемая кофемолка, 12 степеней помола
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры
Награды
5.0
из 5
34
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Covit19-20
08/04/2020
Україна
Очень вкусный кофе
Очень доволен, нравится что можно выбирать больше или меньше молока, кофе(под себя настроить), делает вкусное кофе( если сравнивать с другими) и сразу на две чашки! Проблем за 2 месяца небыло.
Минусы
размеры
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Владимир83
10/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую!
Дизайн и качество просто на высоте! Не говоря уже о том, насколько идеальным получается любимое капучино!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7581/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Владимир83
10/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую!
Я доволен на 100%. Были кофемашины разных ценовых категорий. Эта стоит своих денег! Рекомендую к покупке.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7580/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Xelsis SM7580/00 Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина
Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки
Класс энергоэффективности: B; согласно Swiss Energy Label и стандарту измерения EN 60661.