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    АС USB для ноутбука

    SPA2210V/10
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Стильный внешний вид и высокое качество звука Стильный внешний вид и высокое качество звука Стильный внешний вид и высокое качество звука
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      АС USB для ноутбука

      SPA2210V/10
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Стильный внешний вид и высокое качество звука

      Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      АС USB для ноутбука

      Стильный внешний вид и высокое качество звука

      Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

      Стильный внешний вид и высокое качество звука

      Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      АС USB для ноутбука

      Стильный внешний вид и высокое качество звука

      Отличное решение для воспроизведения музыки, голоса и саундтреков! Просто подключите эти динамики к ноутбуку или MP3-плееру, и они подарят новое звучание уже знакомым мелодиям. Удобная система хранения кабеля позволяет поддерживать рабочее место в идеальном порядке! Узнать обо всех преимуществах

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        АС USB для ноутбука

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Стильный внешний вид и высокое качество звука

        • Питание через USB
        • Аудиовход
        Регулируемая длина кабеля

        Регулируемая длина кабеля

        Удобная система хранения помогает регулировать длину кабелей и хранить их в порядке, поэтому ваш рабочий стол всегда будет выглядеть аккуратно.

        Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

        Наслаждайтесь играми, музыкой, фильмами, просмотром видео в Интернете.

        Идеальный компаньон для вашего ноутбука и нетбука , который обеспечивает непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

        Насыщенные басы

        Насыщенные басы

        Эта компьютерная акустическая система Philips обеспечивает отличное качество звучания с глубокими басами.

        Питание через USB-подключение

        Питание через USB-подключение

        Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

        Экологичное изделие

        Экологичное изделие

        Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если отдельные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).

        Cовместимость с MAC и PC

        n/a (не применимо)

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          ширина
          17,4  см
          высота
          11  см
          Глубина
          12  см
          Вес
          0,53  кг

        • Звук

          Улучшение низких частот
          Усиление НЧ
          Регулятор громкости
          Аналоговый регулятор громкости

        • Громкоговорители

          Излучатели АС-сателлитов
          2"

        • Подключения

          Аудиовход для данных
          Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
          Длина кабеля
          1,5 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          USB
          Порт USB 2.0

        • Функции управления

          Индикатор питания
          Да
          Простота установки
          Подключение Plug & Play

        • Требования к системе

          Операционная система ПК
          Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии
          USB
          Свободный порт USB

        • Содержимое упаковки

          Краткое руководство по установке
          Да
          Количество АС-сателлитов
          2

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 49600 5
          Вес брутто
          2,95  кг
          высота
          22,5  см
          Длина
          24,1  см
          Вес нетто
          2,176  кг
          Количество потребительских упаковок
          4
          Вес упаковки
          0,774  кг
          ширина
          20,6  см

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          11,7  см
          EAN
          87 12581 49599 2
          Вес брутто
          0,7  кг
          высота
          10,7  см
          Вес нетто
          0,544  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,156  кг
          ширина
          20  см

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