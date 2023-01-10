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Расширенная гарантия 3 года
Встроенная доска StyleBoard
3 режима подачи пара
Заостренный кончик подошвы
Мощность 2000 Вт
Доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
4.6
из 5
20
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Часть акции
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Плюсы
Потужний, зручний, довгий шнур
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Часть акции
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Плюсы
Мало місця займає.і регулювання висоти
Минусы
Нема
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Часть акции
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Плюсы
Швидкість
Минусы
Не можна взяти зі собою у дорогу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута