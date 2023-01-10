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  • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
  • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

Вертикальный отпариватель серии 3000Вертикальный отпариватель с доской StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт
Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Носите одежду, а не тратьте время на ее разглаживание благодаря вертикальному отпаривателю Philips серии 3000. Встроенная прочная гладильная доска StyleBoard и большая головка отпаривателя с заостренным кончиком легко справятся с любыми складками.
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Встроенная доска StyleBoard для превосходных результатов

Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

  • Встроенная доска StyleBoard

  • 3 режима подачи пара

  • Заостренный кончик подошвы

  • Мощность 2000 Вт

Встроенная доска StyleBoard для более эффективного разглаживания

Встроенная доска StyleBoard для более эффективного разглаживания

Доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

20

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Плюсы

Потужний, зручний, довгий шнур

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Плюсы

Мало місця займає.і регулювання висоти

Минусы

Нема

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Плюсы

Швидкість

Минусы

Не можна взяти зі собою у дорогу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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      Примечания

      1. Протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута