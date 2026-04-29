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Вертикальный отпариватель серии 3000 Вертикальный отпариватель с доской StyleBoard
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STE3150/20
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EDC_STE31XX - English (US)
User manual_STE3150_UM_EU9_[02250]
Все (8)
Нужно ли настраивать отпариватель для разных тканей?
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Мигает белый светодиодный индикатор вертикального отпаривателя Philips
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Шланг системы глажения Philips "Все в одном" и вертикального отпаривателя Philips нагревается при использовании
Из сопла вертикального отпаривателя Philips течет вода
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