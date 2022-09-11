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    STE3170/80

    STE3170/80
    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    • -{discount-value}

      STE3170/80

      STE3170/80
      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      STE3170/80

      STE3170/80

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        STE3170/80

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        Наклонная доска StyleBoard для удобного и эффективного отпаривания

        Наклонная доска StyleBoard для удобного и эффективного отпаривания

        Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

        Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

        Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

        Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

        MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

        MyEssence — освежите одежду с помощью любимых ароматов

        Наша инновационная ароматическая капсула MyEssence придаст вашей одежде любимый аромат.

        3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

        3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

        Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей и более мощную — для плотных тканей.

        Головка отпаривателя с заостренным металлическим кончиком для идеальных результатов

        Головка отпаривателя с заостренным металлическим кончиком для идеальных результатов

        Непревзойденное качество: инновационная металлическая головка отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, упрощающие доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

        Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

        Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

        Большой 2-литровый резервуар для воды устраняет необходимость в частом пополнении

        Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение

        Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

        Компактный дизайн для удобного хранения

        Компактный дизайн для удобного хранения

        Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.

        • Покрытие доски

          Верхний слой
          100% хлопок

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Опора для глажения

          StyleBoard
          Да

        • Аксессуары

          Удобный держатель головки отпаривателя
          Да
          Рукавица для дополнительной защиты
          Да
          Регулируемая стойка
          Да
          Щетка
          Да
          Регулируемая стационарная вешалка
          Да
          Вертикальная доска
          Наклонная доска StyleBoard
          Капсула для парфюма MyEssence
          Да

        • Конструкция

          Цвет
          Черное

        • Удобство использования

          Безопасно для тканей под глажение
          Даже для шелка
          Время нагрева
          <1  minute(s)
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для наполнения
          Объем резервуара для воды
          2000  ml
          Название подошвы
          Металл
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Длина сетевого шнура
          1,8  m
          Длина шланга
          1,33  m
          Встроенная розетка
          Да
          Силиконовый шланг подачи пара
          Да
          Специальное отверстие для залива воды
          Да
          Автоматическое выключение
          Да
          Шланг без ПВХ
          Да

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          40  g/min
          Мощность
          2000  W
          Подача пара
          Да
          Регулировка подачи пара
          3 режима
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220—240 В
          Готовность к использованию
          <1 минута(-ы)
          Различные режимы подачи пара
          Да
          Различные настройки подачи пара
          3 уровня
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          На 100 % подлежит переработке
          Инструкция по эксплуатации
          из 83% переработанной бумаги

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Простая очистка

        • Размеры и вес

          Размер доски (ШxВxД)
          32*5*60  cm
          Вес доски
          5,7  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          32*172*31  cm
          Размер покрытия (ШxВxД)
          33*5*61  cm
          Вес (с упаковкой)
          7,9  kg
          Толщина слоя пеноматериала
          5  mm
          Поверхность для глажения
          60  cm
          Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
          101  cm
          Масса головки отпаривателя
          0,43  kg
          Масса головки отпаривателя и подставки
          4,23  kg

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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