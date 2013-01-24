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    3000 series

    Ручной отпариватель

    STH3020/10
    Общая оценка / 5
    • Компактное решение Компактное решение Компактное решение
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      3000 series Ручной отпариватель

      STH3020/10
      Общая оценка / 5

      Компактное решение

      Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      3000 series Ручной отпариватель

      Компактное решение

      Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

      Компактное решение

      Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      3000 series Ручной отпариватель

      Компактное решение

      Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 series

        3000 series

        Ручной отпариватель

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Компактное решение

        Быстрое отпаривание дома и в путешествии

        • Компактный и складной
        • Готов к использованию за 30 секунд
        • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
        • Гладильная доска не требуется
        Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

        Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

        Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

        Готов к использованию всего за 30 секунд

        Готов к использованию всего за 30 секунд

        Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

        Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

        Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

        Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

        Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

        Без гладильной доски! Сэкономьте время и силы!

        Удобное отпаривание. Экономьте время благодаря отпариванию без потребности в гладильной доске.

        Съемный резервуар для воды 120 мл для простого наполнения

        Съемный резервуар для воды 120 мл для простого наполнения

        Ручной отпариватель Philips серии 3000 оснащен съемным резервуаром для воды 120мл, позволяющим отпарить целый комплект одежды без доливания. Резервуар можно легко снять с отпаривателя и наполнить под краном.

        Пар убивает 99,9 % бактерий и 100 % пылевых клещей*

        Пар убивает 99,9 % бактерий и 100 % пылевых клещей*

        В последние несколько месяцев мы искали более гигиеничные и полезные решения. Наш ручной отпариватель уничтожает 99,9 % бактерий* и 100 % пылевых клещей. С его помощью можно отпаривать даже занавески и постельное белье.

        Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

        Свежесть одежды без стирки и неприятных запахов

        Горячий пар нашего ручного отпаривателя серии 3000 обеспечит свежесть ваших текстильных изделий и мгновенно устранит неприятные запахи. Меньше стирки, глажения и потраченных сил с поддержанием вашей одежды в идеальном состоянии!

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань!

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань!

        Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

        Металлическая подошва отпаривателя для наилучших результатов

        Металлическая подошва отпаривателя для наилучших результатов

        Металлическая подошва нашего отпаривателя обеспечивает безопасный контакт прибора с тканью во время отпаривания для наилучших результатов без риска прожечь одежду. Безопасное использование даже с самыми деликатными тканями.

        Чехол в комплекте для удобства хранения

        Чехол в комплекте для удобства хранения

        Ручной отпариватель Philips серии 3000 в комплекте с чехлом для удобного хранения в поездках и дома.

        Технические характеристики

        • Качественный результат

          Мощность
          1000 Вт
          напряжение
          220 В
          Подошва сопла
          Нагретая металлическая подошва

        • Комфорт

          Готовность к использованию
          30 сек.
          Емкость для воды
          120 мл
          Съемный резервуар для воды
          Да
          Длина шнура
          2 м
          Индикатор отпаривания
          Да
          Переключатель Вкл./Выкл.
          Да
          Складной
          Да

        • Аксессуары

          Чехол
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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            • Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).

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