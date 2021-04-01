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Расширенная гарантия 3 года
Компактный и складной
Готов к использованию за 30 секунд
1000 Вт, подача пара до 20 г/мин
Гладильная доска не требуется
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.
Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.
5.0
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lilly34
01/04/2021
Україна
Незаменимый помощник
Решили приобрести что-то типа дорожного утюга и наткнулись на эту новинку, облегчил жизнь, вот правда, куда-то спешишь - минута и готово, взять с собой - удобно, маленький компактный, гладит и горизонтально и вертикально, касательно одежды - просто спасение, когда спешу, глажу прямо на кровати. Рекомендую!
Плюсы
Маленький, компактный, гладит на любой поверхности и быстро
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 STH3020/10 Компактный отпариватель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серия 3000 STH3020/10 Компактный отпариватель
ihor12
03/04/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Компактий зручний невеликий розпарювач
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую
Плюсы
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші
Минусы
Не сильно потужний,
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
iva_olya
13/07/2023
Україна
Виріб повністю відповідає характеристикам!
Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.