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  • Компактное решение
  • Компактное решение
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  • Компактное решение
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Серия 3000Компактный отпариватель

STH3020/10

5
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Компактное решение
Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
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Быстрое отпаривание дома и в путешествии

Компактное решение

  • Компактный и складной

  • Готов к использованию за 30 секунд

  • 1000 Вт, подача пара до 20 г/мин

  • Гладильная доска не требуется

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Компактный и складной отпариватель, удобный в использовании и хранении

Наш ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к использованию всего за 30 секунд

Готов к началу отпаривания всего за 30 секунд. Индикатор показывает готовность к работе, чтобы вы могли быстро обработать одежду. Без лишних усилий и ожидания.

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Непрерывная подача пара до 20 г/мин и мощность 1000 Вт

Наш ручной отпариватель обеспечивает непрерывную подачу пара до 20 г/мин благодаря мощности 1000 Вт. Для быстрого и удобного отпаривания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2021

Україна

Україна

Незаменимый помощник

Решили приобрести что-то типа дорожного утюга и наткнулись на эту новинку, облегчил жизнь, вот правда, куда-то спешишь - минута и готово, взять с собой - удобно, маленький компактный, гладит и горизонтально и вертикально, касательно одежды - просто спасение, когда спешу, глажу прямо на кровати. Рекомендую!

Плюсы

Маленький, компактный, гладит на любой поверхности и быстро

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 STH3020/10 Компактный отпариватель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серия 3000 STH3020/10 Компактный отпариватель

03/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Компактий зручний невеликий розпарювач

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую

Плюсы

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші

Минусы

Не сильно потужний,

Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

13/07/2023

Україна

Україна

Виріб повністю відповідає характеристикам!

Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

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      Примечания

      1. После отпаривания в течение 1 минуты с использованием продукта.