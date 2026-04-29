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Серия 3000 Компактный отпариватель
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STH3020/10
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Краткое руководство
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Безопасно ли касаться одежды пластиной отпаривателя для одежды Philips?
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Вода капает с головки отпаривателя для одежды Philips
Ручка отпаривателя для одежды Philips вибрирует или слышен шум работы насоса
Отпариватель для одежды Philips издает шум и подает пар после использования
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