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Все серии

  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль
  • Будущее в мире моды: пар и стиль

Серия 5000Ручной отпариватель

STH5020/40

4.8
| (11) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Будущее в мире моды: пар и стиль
Вы выбрали наряд, но у вас нет времени гладить вещи? Не беспокойтесь — у нас все схвачено! Забудьте о громоздких утюгах и оцените преимущества ручного отпаривателя Philips 5000. Он готов к работе уже через 35 секунд, и его очень удобно использовать. Защита от прожигания ткани и невероятно стильные образы!
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Самые крутые наряды и образы вместе с Philips

Будущее в мире моды: пар и стиль

  • Идеально для деликатных тканей

  • Стильный, практичный и удобный дизайн

  • Маленький, удобно хранить и возить

Стильный дизайн и регулируемая головка: удобное хранение и эксплуатация

Стильный дизайн и регулируемая головка: удобное хранение и эксплуатация

Ручной отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настройте головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включите подачу пара. Регулируемая наклонная головка позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.

Быстрое подключение: готов к работе за несколько секунд без гладильной доски

Быстрое подключение: готов к работе за несколько секунд без гладильной доски

Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудьте о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше вам не нужна. Повесьте одежду на вешалку или положите на горизонтальную поверхность, а затем отпарьте, чтобы разгладить складки. Готово.

Режимы Eco и Max: выберите подходящий под ваши задачи

Режимы Eco и Max: выберите подходящий под ваши задачи

Ручной отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из вашего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

11

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

24/10/2024

Україна

Україна

Стильний, потужний

Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

24/10/2024

Україна

Україна

Найшвидше прасування у моєму житті

Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.

Плюсы

швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн

Минусы

Немає

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

23/10/2024

Україна

Україна

Потужний та ергономічний

Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

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      Примечания

      1. Протестировано на бактериях / дрожжевых грибках для исследований: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано на видах клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые особи клещей и куколки мужского и женского пола)

      2. Мощность 1400 Вт обеспечивается при подключении прибора к источнику питания 240 Вт. Фактическая мощность может различаться в зависимости от напряжения.