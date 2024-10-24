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Идеально для деликатных тканей
Стильный, практичный и удобный дизайн
Маленький, удобно хранить и возить
Ручной отпариватель Philips серии 5000 всегда готов к работе. Просто настройте головку для отпаривания вещей на вешалке или горизонтальной поверхности и включите подачу пара. Регулируемая наклонная головка позволит без труда брать устройство с собой в поездки и быстро убирать его на хранение дома.
Невероятно удобный в работе ручной отпариватель Philips серии 5000 нагревается всего за 35 секунд. Забудьте о раскладывании громоздкой гладильной доски— она больше вам не нужна. Повесьте одежду на вешалку или положите на горизонтальную поверхность, а затем отпарьте, чтобы разгладить складки. Готово.
Ручной отпариватель Philips серии 5000 позволит устранить неподатливые складки на любой одежде из вашего гардероба, допускающей глажение. В режиме Eco устройство будет экономить электричество, а в режиме Max увеличит мощность подачи пара для разглаживания самых неподатливых складок и плотных тканей, таких как хлопок.
4.8
из 5
11
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Saneck
24/10/2024
Україна
Стильний, потужний
Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Sviat
24/10/2024
Україна
Часть акции
Найшвидше прасування у моєму житті
Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.
Плюсы
швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн
Минусы
Немає
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
~kvitkova~
23/10/2024
Україна
Часть акции
Потужний та ергономічний
Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Протестировано на бактериях / дрожжевых грибках для исследований: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано на видах клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые особи клещей и куколки мужского и женского пола)
Мощность 1400 Вт обеспечивается при подключении прибора к источнику питания 240 Вт. Фактическая мощность может различаться в зависимости от напряжения.