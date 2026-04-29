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Серия 5000 Ручной отпариватель
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STH5020/40
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Краткое руководство
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Безопасно ли касаться одежды пластиной отпаривателя для одежды Philips?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Вода капает с головки отпаривателя для одежды Philips
Ручка отпаривателя для одежды Philips вибрирует или слышен шум работы насоса
Отпариватель для одежды Philips издает шум и подает пар после использования
Отпариватель для одежды Philips не подает пар
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