Самый быстрый ручной отпариватель*

В отличие от обычных ручных отпаривателей, AirStretch удерживает одежду во время отпаривания. Благодаря высокоскоростному двигателю и воздушному вентилятору создается легкое всасывание, которое фиксирует ткань на месте, обеспечивая плавное скольжение одной рукой и лучшее** и более быстрое*** разглаживание складок