Самый быстрый ручной отпариватель*

В отличие от обычных ручных отпаривателей, AirStretch удерживает одежду во время отпаривания. Благодаря высокоскоростному мотору и воздушному вентилятору создается легкое всасывание, фиксирующее ткань, что обеспечивает плавное скольжение одной рукой и лучшее** и более быстрое*** разглаживание складок