Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Новинка
STH8040/80
Самый быстрый ручной отпариватель*
В отличие от обычных ручных отпаривателей, AirStretch удерживает одежду во время отпаривания. Благодаря высокоскоростному мотору и воздушному вентилятору создается легкое всасывание, фиксирующее ткань, что обеспечивает плавное скольжение одной рукой и лучшее** и более быстрое*** разглаживание складок
Запатентованная технология AirStretch натягивает ткань, позволяя пару проникать глубже для более быстрых*** результатов
Мощное сочетание пара и всасывания обеспечивает лучшее удаление складок за один проход**
Технология OptimalTEMP безопасна для любых тканей, которые можно гладить, от деликатного шелка до плотного денима.
Подача пара до 24 г/мин и мощность 1500 Вт быстро и эффективно удаляют даже стойкие складки*****
Два съемных резервуара — 140 мл или 200 мл. Отпарьте 8 вещей без долива. Снимите, наполните, защелкните обратно.
Отпаривайте быстрее*** с технологией AirStretch. Мощное всасывание 2600 Па**** бережно разглаживает ткань, помогая пару проникать глубже для более быстрых и равномерных результатов, чтобы вы выглядели безупречно в кратчайшие сроки.
Мощное сочетание пара и всасывания обеспечивает лучшее удаление складок за один проход**, оставляя одежду гладкой и свежей на любой ткани.
Технология OptimalTEMP защищает любую ткань, которую можно гладить, от деликатного шелка до прочного денима. Отпаривайте с уверенностью, не меняя настройки и не ожидая нужной температуры.
Отзывы
По данным Philips, Euromonitor International Limited, по определению категории утюгов; розничные продажи в единицах, данные за 2025 год.
STH80XX протестирован с всасыванием и отпариванием в сравнении с STH30XX только с паром на футболке.
STH80XX протестирован с всасыванием и отпариванием в сравнении с STH30XX только с паром на футболке.
Измерено только с всасыванием, нагреватель и пар отключены.
Номинальная мощность 1500 Вт указана для подключения устройства к сети 240 В. Фактическая мощность может варьироваться в зависимости от напряжения.
Протестировано с тест-штаммами бактерий/дрожжей: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано с видами пылевых клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые самцы и самки и нимфы)