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  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*
  • Самый быстрый ручной отпариватель*

Новинка

Philips серии 8000Ручной отпариватель

STH8040/80

Самый быстрый ручной отпариватель*

В отличие от обычных ручных отпаривателей, AirStretch удерживает одежду во время отпаривания. Благодаря высокоскоростному мотору и воздушному вентилятору создается легкое всасывание, фиксирующее ткань, что обеспечивает плавное скольжение одной рукой и лучшее** и более быстрое*** разглаживание складок

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Всасывание, натяжение и пар для лучшего** разглаживания

Самый быстрый ручной отпариватель*

  • Запатентованная технология AirStretch натягивает ткань, позволяя пару проникать глубже для более быстрых*** результатов

  • Мощное сочетание пара и всасывания обеспечивает лучшее удаление складок за один проход**

  • Технология OptimalTEMP безопасна для любых тканей, которые можно гладить, от деликатного шелка до плотного денима.

  • Подача пара до 24 г/мин и мощность 1500 Вт быстро и эффективно удаляют даже стойкие складки*****

  • Два съемных резервуара — 140 мл или 200 мл. Отпарьте 8 вещей без долива. Снимите, наполните, защелкните обратно.

Быстрые результаты с технологией AirStretch

Быстрые результаты с технологией AirStretch

Отпаривайте быстрее*** с технологией AirStretch. Мощное всасывание 2600 Па**** бережно разглаживает ткань, помогая пару проникать глубже для более быстрых и равномерных результатов, чтобы вы выглядели безупречно в кратчайшие сроки.

Удаляет складки за одно движение

Удаляет складки за одно движение

Мощное сочетание пара и всасывания обеспечивает лучшее удаление складок за один проход**, оставляя одежду гладкой и свежей на любой ткани.

Гарантия защиты от прожигания

Гарантия защиты от прожигания

Технология OptimalTEMP защищает любую ткань, которую можно гладить, от деликатного шелка до прочного денима. Отпаривайте с уверенностью, не меняя настройки и не ожидая нужной температуры.

Технические характеристики

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Примечания

  1. По данным Philips, Euromonitor International Limited, по определению категории утюгов; розничные продажи в единицах, данные за 2025 год.

  2. STH80XX протестирован с всасыванием и отпариванием в сравнении с STH30XX только с паром на футболке.

  3. STH80XX протестирован с всасыванием и отпариванием в сравнении с STH30XX только с паром на футболке.

  4. Измерено только с всасыванием, нагреватель и пар отключены.

  5. Номинальная мощность 1500 Вт указана для подключения устройства к сети 240 В. Фактическая мощность может варьироваться в зависимости от напряжения.

  6. Протестировано с тест-штаммами бактерий/дрожжей: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестировано с видами пылевых клещей: Dermatophagoides farinae (взрослые самцы и самки и нимфы)