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CareОчиститель экрана

SVC1117L/10

Ароматизированный очиститель экрана

Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

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С ароматом лаванды

Ароматизированный очиститель экрана

  • Планшеты/смартфоны

Безопасная формула. Без подтеков.

Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

Жидкость для очистки без разводов

Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

Безворсовая ткань из микроволокна для тщательной и безопасной очистки

Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 344.5 kB
  • 7 December 2023

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