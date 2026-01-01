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Больше не доступен
SVC1117L/10
Ароматизированный очиститель экрана
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.
Планшеты/смартфоны
Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Безворсовая ткань из микроволокна обеспечивает безопасную и тщательную очистку экрана. Ткань предназначена для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев, не оставляя следов.