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Больше не доступен
SVC1117M/10
Ароматизированный очиститель экрана
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.
Планшеты/смартфоны
Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.
Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.