Ароматизированный очиститель экрана

Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.