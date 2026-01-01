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CareОчиститель экрана

SVC1117M/10

Ароматизированный очиститель экрана

Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

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С ароматом мяты

Ароматизированный очиститель экрана

  • Планшеты/смартфоны

Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

Безопасная формула. Без подтеков.

Состав легко наносится на экран, затем вытирается. Состав абсолютно не оставляет подтеков, поэтому безопасен для вашего оборудования.

Безопасный и экологически чистый состав

Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 342.1 kB
  • 21 July 2026

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