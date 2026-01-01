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Больше не доступен
SVC1117R/10
Ароматизированный очиститель экрана
Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.
Планшеты/смартфоны
Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.
Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.