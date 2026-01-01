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        Больше не доступен

        CareОчиститель экрана

        SVC1117R/10

        Ароматизированный очиститель экрана

        Используйте это безопасное и эффективное средство вместе со специальной салфеткой из микроволокна для удаления пыли, грязи и отпечатков пальцев с экранов портативных устройств. Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить скопление пыли.

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        С ароматом розы

        Ароматизированный очиститель экрана

        • Планшеты/смартфоны

        Жидкость для очистки без разводов

        Чистящая жидкость, не оставляющая разводов очистит экран, ее специальная формула не оставляет никаких следов грязи.

        Антистатическая формула предотвращает накопление пыли

        Антистатическая формула этого средства помогает предотвратить накопление пыли и грязи на вашем экране.

        Безопасный и экологически чистый состав

        Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

        Технические характеристики

        Инструкции и документация

        Локализованная торговая брошюра

        • PDF файл, 354.1 kB
        • 20 July 2026

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