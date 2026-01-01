КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография упаковки
  • Основное изображение

Больше не доступен

Карандаш для очистки экрана

SVC3223K/10

Карандаш для очистки экрана

Идеальное решение для очистки экрана планшетного ПК

Посмотреть все преимущества

Карандаш для очистки экрана

  • Ноутбуки/планшетные ПК/смартфоны

  • экран

Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых планшетных ПК

Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых планшетных ПК

Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых типов планшетных ПК

Средство с антистатическим эффектом

Средство с антистатическим эффектом безопасно и тщательно удаляет пыль, пятна и отпечатки пальцев

Безопасный и экологически чистый состав

Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 627.8 kB
  • 21 July 2026

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения