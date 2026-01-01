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Больше не доступен
SVC3223K/10
Карандаш для очистки экрана
Идеальное решение для очистки экрана планшетного ПК
Ноутбуки/планшетные ПК/смартфоны
экран
Встроенный, проводящий ток стилус подходит для любых типов планшетных ПК
Средство с антистатическим эффектом безопасно и тщательно удаляет пыль, пятна и отпечатки пальцев
Экологически чистый состав очищающей жидкости позволяет безопасно и эффективно очищать экран и снизить негативное влияние на окружающую среду.