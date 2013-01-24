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    Коаксиальный кабель

    SWV2204W/10
    • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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      Коаксиальный кабель

      SWV2204W/10

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Коаксиальный кабель

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Коаксиальный кабель

      Гарантия надежного подключения

      Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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        Коаксиальный кабель

        Итого:

        Гарантия надежного подключения

        с этим коаксиальным кабелем типа Pal

        • 10 м
        • Разъемы Pal

        Никелированные разъемы для надежного подключения

        Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

        Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

        Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

        Экранирование неизолированной медью

        Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

        Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

        Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

        Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

        Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

        Литой штекер для надежного соединения

        Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка

        Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

        Резиновый кабельный зажим

        Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99487 3
          Количество
          1

        • Размеры

          Длина изделия
          23,5  см
          Ширина продукта
          195  миллиметра
          Высота продукта
          56  миллиметра
          Вес брутто
          0,36  кг
          Вес нетто
          0,30  кг
          Вес упаковки
          0,06  кг

        • Упаковка

          Количество
          0

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