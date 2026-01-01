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Больше не доступен

Кабель HDMI

SWV5531/00

Оцените изображения сверхвысокого разрешения

Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц

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4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

Оцените изображения сверхвысокого разрешения

  • 4K 60 Гц

  • 18 Гбит/с

  • 3 м

UHD 2160p (4K)

Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Частота 60 Гц (кадров/сек.)

Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

Позолоченные разъемы для максимальной проводимости

Позолоченные разъемы обеспечивают максимальную проводимость за счет снижения сопротивления контакта. Они также предотвращают окисление.

Технические характеристики

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