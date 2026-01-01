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Больше не доступен
SWV5610G/00
Оцените изображения сверхвысокого разрешения
Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц.
4K 60 Гц
18 Гбит/с
1,5 м
Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Позолоченные контакты для надежного подключения.
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