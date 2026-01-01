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Больше не доступен
SWV5653G/00
Кабель сертифицирован HDMI Premium
Кабель с сертификацией HDMI Premium позволит оценить разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц.
4K 60 Гц
18 Гбит/с
5 м
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Качественные материалы — кабель из чистой меди 30 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
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