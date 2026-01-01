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Кабель HDMI

SWV5733B/00

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Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц. Кабель длиной 3 метра.

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4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

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  • HDMI 2.0

  • 18 Гбит/с

  • 4K 60 Гц

  • 3 м

Частота 60 Гц (кадров/сек.)

Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

Поддержка 3D

Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

Технические характеристики

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