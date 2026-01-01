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SWV5733B/00
Оцените изображения сверхвысокого разрешения
Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц. Кабель длиной 3 метра.
HDMI 2.0
18 Гбит/с
4K 60 Гц
3 м
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.
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