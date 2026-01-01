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Больше не доступен
SWV6001/00
Премиальный адаптер USB-C на HDMI
Премиальный адаптер USB-C на HDMI (гнездо). Длина кабеля 0,15 метра и разрешение 4K.
Разъем (M) — Гнездо (F)
HDMI 2.0
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.
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