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Больше не доступен
SWV6021/00
Премиальный адаптер USB-C на HDMI и VGA
Премиальный адаптер USB-C на HDMI (гнездо) и VGA. Длина кабеля 0,15 метра. Вывод VGA поддерживает формат 1920 x 1080 Full HD 60 Гц. HDMI поддерживает вывод 4K*2K 30 Гц.
HDMI
VGA
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.
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