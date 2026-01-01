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Адаптер USB-C

SWV6021/00

Премиальный адаптер USB-C на HDMI и VGA

Премиальный адаптер USB-C на HDMI (гнездо) и VGA. Длина кабеля 0,15 метра. Вывод VGA поддерживает формат 1920 x 1080 Full HD 60 Гц. HDMI поддерживает вывод 4K*2K 30 Гц.

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Превосходные четкость и звучание

Премиальный адаптер USB-C на HDMI и VGA

  • HDMI

  • VGA

Качественное изготовление

Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

Разрешение 4K (3840 x 2160)

Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 30 Гц

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.

Технические характеристики

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