Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SWV6801/00
Премиальный плетёный кабель USB-C — USB-C
Разъём Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства с разрешением 5K и пропускной способностью 40 Gbps. Премиальный кабель длиной 1.5 метра обеспечивает дополнительную гибкость во время зарядки.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.
Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.
Отзывы