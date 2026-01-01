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Больше не доступен
SWV6803/00
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Интерфейс Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства разрешением до 5K и имеет полосу пропускания 40 Гбит/с. Премиальный кабель длиной 3 м для удобной зарядки.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Гбит/с
3 м
Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.
Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.
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