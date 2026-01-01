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Больше не доступен

USB-C — USB-C

SWV6803/00

Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

Интерфейс Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства разрешением до 5K и имеет полосу пропускания 40 Гбит/с. Премиальный кабель длиной 3 м для удобной зарядки.

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Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Гбит/с

  • 3 м

Универсальный кабель USB-C для мониторов USB-C

Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.

Поддерживает передачу данных USB 4.0

Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.

Технические характеристики

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