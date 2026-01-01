Кабель сертифицирован HDMI Premium

Кабель с сертификацией HDMI Premium позволит оценить разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц