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Больше не доступен

Кабель HDMI

SWV9030/10

8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.

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Наслаждение игровым процессом

8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

  • 8K 60 Гц

  • 48 Гбит/с

  • 3 м

UHD 4320p (8K)

Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.

60 Гц с динамическим HDR

Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.

Позолоченные контакты для надежного подключения.

Позолоченные контакты для надежного подключения.

Технические характеристики

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