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Больше не доступен
SWV9030/10
8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR
Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.
8K 60 Гц
48 Гбит/с
3 м
Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.
Позолоченные контакты для надежного подключения.
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