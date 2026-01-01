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Больше не доступен
SWV9702/00
8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR
Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.
8K 60 Гц
2 м
Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.
Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.
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