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Больше не доступен

Кабель HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.

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Сертифицированный кабель HDMI

8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

  • 8K 60 Гц

  • 2 м

60 Гц с динамическим HDR

Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.

Разрешение 8K (7680 x 4320)

Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

Кабель из чистой меди 28 AWG для наилучшего качества изображения и звука.

Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.

Технические характеристики

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