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        Больше не доступен

        Чехол

        SWW1001/00

        Универсальный органайзер для электроники

        Органайзер для электроники защитит ваше электронное оборудование. Защищен от влаги по стандарту IPX4 и имеет четыре внутренних отделения для оптимального расположения нужных устройств и компонентов.

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        Универсальный органайзер для электроники

        • Универсальное

        Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

        Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

        Внутренние отделения для безопасного хранения

        Внутри футляра есть несколько отделений для хранения смартфона, кабелей, аккумуляторов и карт памяти — все необходимое для защиты и удобного доступа.

        Брызгозащитные материалы не подразумевают погружение в воду

        Брызгозащитные материалы защищают медианосители от влаги и воздействия воды.

        Технические характеристики

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        • • Скидка -10% за подписку
        • • Уникальные предложения