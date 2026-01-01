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Больше не доступен
SWW1001/00
Универсальный органайзер для электроники
Органайзер для электроники защитит ваше электронное оборудование. Защищен от влаги по стандарту IPX4 и имеет четыре внутренних отделения для оптимального расположения нужных устройств и компонентов.
Универсальное
Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.
Внутри футляра есть несколько отделений для хранения смартфона, кабелей, аккумуляторов и карт памяти — все необходимое для защиты и удобного доступа.
Брызгозащитные материалы защищают медианосители от влаги и воздействия воды.
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