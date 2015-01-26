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Mini DisplayPort — HDMI

SWX2128N/10
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    Mini DisplayPort — HDMI

    SWX2128N/10

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Mini DisplayPort — HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Mini DisplayPort — HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

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      Mini DisplayPort — HDMI

      Mini DisplayPort — HDMI

      Итого:

      Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

      Mini DisplayPort — HDMI

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      • Размеры упаковки

        высота
        21,1  см
        ширина
        5,1  см
        Глубина
        3,15  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Вес брутто
        0,032  кг
        Вес упаковки
        0,019  кг
        EAN
        87 12581 58403 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Длина
        34,9  см
        ширина
        22,54  см
        высота
        25  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Вес брутто
        1,791  кг
        Вес упаковки
        1,479  кг
        EAN
        87 12581 57342 3
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        16,83  см
        ширина
        6,9  см
        высота
        22,5  см
        Вес нетто
        0,052  кг
        Вес брутто
        0,239  кг
        Вес упаковки
        0,187  кг
        EAN
        87 12581 57343 0
        Количество потребительских упаковок
        4

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