Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре
Серия преобразователей HDMI
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре
Серия преобразователей HDMI
Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре
Серия преобразователей HDMI
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре
Серия преобразователей HDMI
Mini DisplayPort — HDMI
Итого:
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка