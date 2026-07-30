Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+

Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.