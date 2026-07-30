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Исключительный естественный звук
Шумоподавление Pro+
Превосходное качество голосовой связи
Классический дизайн Fidelio
Эти великолепные наушники-вкладыши воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели со сбалансированным якорем и графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.
Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.
Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест. Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Даже при очень сильном ветре датчик с костной проводимостью уловит ваш голос, и собеседник вас услышит.
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