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  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
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  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений
  • Созданы для ежедневных приключений

FidelioПолностью беспроводные наушники

T2/00

2 награды

Созданы для ежедневных приключений
Шикарный дизайн. Невероятный звук. Эти премиальные беспроводные наушники-вкладыши обеспечат вас объемным и детальным звучанием и нашим передовым умным шумоподавлением. С ними все будет звучать бесподобно: от музыки и вызовов до фильмов и подкастов.
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Созданы для ежедневных приключений

  • Исключительный естественный звук

  • Шумоподавление Pro+

  • Превосходное качество голосовой связи

  • Классический дизайн Fidelio

Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio

Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio

Эти великолепные наушники-вкладыши воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели со сбалансированным якорем и графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.

Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+

Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+

Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.

Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова

Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова

Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест. Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Даже при очень сильном ветре датчик с костной проводимостью уловит ваш голос, и собеседник вас услышит.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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