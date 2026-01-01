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Больше не доступен
TAA4205BK/00
Эффективная тренировка в любую погоду.
Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones.
Встроенный пульсометр
6 часов воспроизведения
Надежная посадка
Защита от влаги и пота IPX5
Стабильное соединение Bluetooth обеспечит непрерывное звучание музыки во время пробежки. Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением и вызовами, регулировать громкость и активировать голосового ассистента.
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