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Больше не доступен

Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

TAA4205BK/00

Эффективная тренировка в любую погоду.

Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones.

Посмотреть все преимущества

Эффективная тренировка в любую погоду.

  • Встроенный пульсометр

  • 6 часов воспроизведения

  • Надежная посадка

  • Защита от влаги и пота IPX5

Мощные 10-мм излучатели с неодимовыми магнитами

3 пары силиконовых амбушюр

Стабильное соединение Bluetooth. Простое управление

Стабильное соединение Bluetooth обеспечит непрерывное звучание музыки во время пробежки. Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением и вызовами, регулировать громкость и активировать голосового ассистента.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных