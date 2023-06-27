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Больше не доступен
TAA4216BK/00
Моющиеся амбушюры
Легкие и прочные
Защита от пыли и влаги IP55
35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.
Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.
Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
LastSiTi
27/06/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Незвичні навушники
Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.
Плюсы
Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються
Минусы
Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники