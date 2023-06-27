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  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
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  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
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  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
  • Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

Больше не доступен

Беспроводные наушники для занятий спортом

TAA4216BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.
Эти надежные и легкие беспроводные наушники накладного типа созданы для любителей активного образа жизни. Съемные и моющиеся амбушюры обеспечат комфорт даже на беговой дорожке или пляже. 35 часов воспроизведения для непрерывного прослушивания музыки.
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Активный образ жизни. Защита от пота. Яркий звук.

  • Моющиеся амбушюры

  • Легкие и прочные

  • Защита от пыли и влаги IP55

Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

Отправляйтесь в долгую дорогу. 35 часов воспроизведения

35 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники во время тренировки и за пределами тренажерного зала. Полная зарядка занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

Для тренировок и уличного использования. Моющиеся амбушюры

Мягкие, дышащие амбушюры, наполненные охлаждающим гелем, можно снять для простой очистки. Неважно, когда вы носите наушники, — вы всегда будете ощущать максимальную свежесть.

Защита от пыли и влаги IP55

Защита от пыли и влаги IP55

Класс защиты IP55 означает, что эти наушники выдержат как пылевые вихри, так и сильный ливень. Неважно, как сильно вы потеете и где тренируетесь, — ничто не в силах вас остановить!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Незвичні навушники

Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.

Плюсы

Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються

Минусы

Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

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