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Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходят для всего
Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах
Подходят для всего
Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подходят для всего
Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом
Цена магазина Philips
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Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.
При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.
Носите оба наушника, или только один. Благодаря монофоническому режиму можно использовать для разговоров только один наушник и менять их, не пропуская ни одного слова. Идеально для долгих разговоров.
Стабильное подключение Bluetooth и готовность к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. Элементы управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.
Полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительно 15 часов воспроизведения. Одной зарядки достаточно для 5 часов воспроизведения, а быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа с помощью кабеля USB-C.
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Аксессуары
Подключения
Питание
Звук
Комфорт
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