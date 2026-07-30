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Больше не доступен

Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

TAA5205BK/00

Подходят для всего
Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7.
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Подходят для всего

  • Складывается в двух направлениях

  • 20 часов воспроизведения

  • Чистое звучание голоса. Монорежим

  • Защита от влаги и пота IPX7

Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.

Класс защиты от влаги и пота IPX7

Класс защиты от влаги и пота IPX7

Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.

Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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