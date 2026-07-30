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Больше не доступен
TAA5205BK/00
Складывается в двух направлениях
20 часов воспроизведения
Чистое звучание голоса. Монорежим
Защита от влаги и пота IPX7
Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.
Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.
При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.
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