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    Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

    TAA5205BK/00
    Общая оценка / 5
    • Подходят для всего Подходят для всего Подходят для всего
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      Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

      TAA5205BK/00
      Общая оценка / 5

      Подходят для всего

      Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

      Подходят для всего

      Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах

      Подходят для всего

      Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

      Подходят для всего

      Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники-вкладыши для занятий спортом

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подходят для всего

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Bluetooth®
        • Черный
        Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

        Созданы для тренировок. Готовы к работе весь день

        Излучатели 6 мм обеспечивают четкий, чистый звук и мощное звучание басов. Слушайте любимую музыку, подкасты и другой контент в течение дня и заряжайтесь энергией.

        Класс защиты от влаги и пота IPX7

        Класс защиты от влаги и пота IPX7

        Эти полностью беспроводные наушники имеют класс защиты IPX7, поэтому выдерживают погружение в воду на 1 м в течение 30 минут. С ними также ничего не случится, какая бы тяжелая тренировка у вас ни была.

        Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

        Съемное крепление-крючок. Для выбора подходящего стиля

        При любой тренировке, будь то легкая пробежка в парке или интенсивная интервальная тренировка, наушники надежно держатся в ушах благодаря креплению-крючку. Также в комплект входят силиконовые насадки для наушников трех разных размеров. Крепление-крючок можно снять, когда вы не занимаетесь спортом.

        Чистое звучание голоса. Монофонический режим

        Носите оба наушника, или только один. Благодаря монофоническому режиму можно использовать для разговоров только один наушник и менять их, не пропуская ни одного слова. Идеально для долгих разговоров.

        Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

        Стабильное подключение Bluetooth и готовность к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. Элементы управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

        Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения

        Полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительно 15 часов воспроизведения. Одной зарядки достаточно для 5 часов воспроизведения, а быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа с помощью кабеля USB-C.

        Технические характеристики

        • Габариты изделия

          высота
          6  см
          ширина
          8,7  см
          Глубина
          3,5  см
          Длина кабеля
          0  см
          Вес
          0,0866  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          17  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          4,5  см
          Вес брутто
          0,195  кг
          Вес нетто
          0,1222  кг
          Вес упаковки
          0,0728  кг
          EAN
          48 95229 11188 2

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          31  см
          ширина
          22  см
          высота
          36  см
          Вес брутто
          5,5  кг
          Вес нетто
          2,9328  кг
          Вес упаковки
          2,5672  кг
          GTIN
          1 48 95229 11188 9

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          14,4  см
          ширина
          10  см
          высота
          16  см
          Вес брутто
          0,66  кг
          Вес нетто
          0,3666  кг
          Вес упаковки
          0,2934  кг
          GTIN
          2 48 95229 11188 6

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время нахождения в режиме ожидания
          200 часов
          Время разговора
          5 ч
          Время воспроизведения музыки
          5+15  ч
          Время зарядки
          2  ч

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Чувствительность
          111 дБ (1 кГц)
          Максимальная входная мощность
          5  мВт

        • Комфорт

          Простота установки
          Автоматическое сопряжение

        • Дизайн

          цвет
          Черный

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