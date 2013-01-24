Подходят для всего

Удобно взять с собой на пробежку или на работу. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши оснащены съемным креплением-крючком, чтобы вы могли подобрать максимально удобный вариант посадки. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и водонепроницаемый корпус с классом защиты IPX7. Узнать обо всех преимуществах