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Беспроводные наушники открытого типа для спорта

TAA5608BK/00

1 награда

Вы в движении, а они нет

Двигайтесь в ритме музыки с этими беспроводными наушниками, которые никогда не выпадут из ушей! Эти наушники открытого типа для занятий спортом отличаются малым весом, максимальным удобством и долговечностью. Они также помогут не забывать о происходящем вокруг.

Посмотреть все преимущества

Вы в движении, а они нет

  • Конструкция открытого типа

  • Костная проводимость

  • Чистое звучание голоса

  • Светодиодные индикаторы безопасности

Конструкция открытого типа. В ритме любимой музыки

Конструкция открытого типа. В ритме любимой музыки

Бег, прыжки и езда на велосипеде — эти наушники открытого типа не выпадут даже при резких движениях. Шейный обод проходит вдоль шеи, затылка и поверх ушей для оптимальной посадки: вы не можете скинуть их с себя, даже если очень постараетесь. Эти наушники настолько леегкие, что вы едва ли ощутите их вес.

Костная проводимость. Звук без вкладышей

Костная проводимость. Звук без вкладышей

Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скул напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!

Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

Чистое звучание голоса. Собеседник будет слышать вас, а не шум окружения

Во время звонков лучеформирующие микрофоны отвечают за точную передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей неподалеку.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение PBTAWARD70

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.