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TAA5608BK/00
Вы в движении, а они нет
Двигайтесь в ритме музыки с этими беспроводными наушниками, которые никогда не выпадут из ушей! Эти наушники открытого типа для занятий спортом отличаются малым весом, максимальным удобством и долговечностью. Они также помогут не забывать о происходящем вокруг.
Конструкция открытого типа
Костная проводимость
Чистое звучание голоса
Светодиодные индикаторы безопасности
Бег, прыжки и езда на велосипеде — эти наушники открытого типа не выпадут даже при резких движениях. Шейный обод проходит вдоль шеи, затылка и поверх ушей для оптимальной посадки: вы не можете скинуть их с себя, даже если очень постараетесь. Эти наушники настолько леегкие, что вы едва ли ощутите их вес.
Технология костной проводимости передает звуковые волны через кости черепа, а значит, больше не нужно помещать наушник-вкладыш в ухо или носить полноразмерные наушники. Вместо этого звук передается от скул напрямую во внутреннее ухо, и волшебным образом музыка начинает звучать в голове!
Во время звонков лучеформирующие микрофоны отвечают за точную передачу вашего голоса, а алгоритм ИИ удаляет шум окружения. Ваш собеседник будет слышать вас, а не звуки проезжающих мимо вас машин или голоса людей неподалеку.
Награды
Отзывы
Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.