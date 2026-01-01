Конструкция открытого типа. В ритме любимой музыки

Бег, прыжки и езда на велосипеде — эти наушники открытого типа не выпадут даже при резких движениях. Шейный обод проходит вдоль шеи, затылка и поверх ушей для оптимальной посадки: вы не можете скинуть их с себя, даже если очень постараетесь. Эти наушники настолько леегкие, что вы едва ли ощутите их вес.