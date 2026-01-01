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Больше не доступен
TAA6606BK/00
Безопасный бег, комфорт в поездках
Слушайте музыку даже во время тренировок! Эти беспроводные наушники для занятий спортом с костной проводимостью позволят не отрываться от общения с другими спортсменами и воспринимать звуки окружения. Новый уровень безопасности при беге и поездках.
Конструкция открытого типа
Костная проводимость
Легкие и прочные
Защита от пыли и влаги IP67
9 часов воспроизведения без подзарядки помогут вам использовать эти наушники открытого типа с технологией костной проводимости в любых условиях. Полная зарядка через USB-C занимает менее 2 часов. Нужно дополнительное время? Всего 15 минут зарядки достаточно для дополнительного часа воспроизведения.
Технология костной проводимости транслирует звук через кости вашего черепа, позволяя и дальше воспринимать звуки окружения. Наслаждайтесь музыкой и подкастами, прислушиваясь к звуку своих шагов, и подмечайте автомобили, которые едут слишком близко к вашему велосипеду.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.