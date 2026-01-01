Безопасный бег, комфорт в поездках

Слушайте музыку даже во время тренировок! Эти беспроводные наушники для занятий спортом с костной проводимостью позволят не отрываться от общения с другими спортсменами и воспринимать звуки окружения. Новый уровень безопасности при беге и поездках.